البيت الأبيض: تقرير التلفزيون الإيراني حول مسودة التفاهم مفبرك

هاجم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تقريرا بثه التلفزيون الرسمي الإيراني بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه "مفبرك بالكامل".

وقال البيت الأبيض، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "هذا التقرير الصادر عن وسائل إعلام خاضعة لسيطرة إيران غير صحيح، ومذكرة التفاهم التي تم نشرها مفبركة بالكامل".

كما أضاف: "لا ينبغي لأحد تصديق ما تبثه وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.. الحقائق مهمة"، منتقدًا في الوقت نفسه وسائل إعلام أمريكية بسبب تناولها المزاعم الإيرانية.

وجاء ذلك بعدما نشر التلفزيون الإيراني الأربعاء ما قال إنه "إطار أولي لتفاهم" يجري العمل عليه مع واشنطن بوساطة باكستانية لوقف الحرب، وينص على التزام الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والانسحاب من المناطق المحيطة بإيران.

وقال التلفزيون إن "الإطار الأولي لتفاهم إسلام آباد الذي يمكن أن يشكّل نقطة تحوّل في مسار إنهاء الحرب التي فرضت على إيران، يخضع هذه الأيام لمراجعات ووضع اللمسات الأخيرة على النص"، مشيرا إلى أنه "لا يزال غير نهائي".

كما أضاف أن بين الأمور التي ينص عليها هذا التفاهم المؤلف من 14 نقطة "التزام الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على إيران ووقف مضايقة السفن المتجهة من أو إيران"، و"التزام إيران بضمان عبور العدد ذاته من السفن التجارية الذي كان عليه قبل الحرب، وذلك في غضون شهر واحد".

إلا أن المسودة تنص، بحسب التلفزيون، على أن "تبقى إدارة الممرات البحرية وتفتيش السفن أو عدم تفتيشها واستيفاء رسوم الخدمات، ضمن صلاحيات" إيران وبالتنسيق مع سلطنة عُمان.

وقال التلفزيون إن "السفن العسكرية ليست مشمولة" بالالتزام الإيراني، وإن إيران "لم تقدِّم أي التزام بإعادة فتح مضيق هرمز دون شروط".