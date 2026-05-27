قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران تريد إبرام اتفاق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تصل إلى اتفاق مع طهران بعد"، معبراً عن عدم "رضاه" في هذا الشأن.

وأضاف ترامب، في تصريحات عقب اجتماع مع مسئولي حكومته في البيت الأبيض، أن "إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق"، معتبراً أن طهران "ليس أمامها خيار آخر"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

والسبت، أعلن ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وأعلنت إيران، في مارس الماضي، إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.