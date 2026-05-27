ولاية ألاباما تطلب من المحكمة العليا السماح باستخدام خريطة الكونجرس لمساعدة الحزب الجمهوري

- الطلب يأتي رغم حكم التحيز العنصري

طلبت ولاية ألاباما الأمريكية، اليوم الأربعاء، من المحكمة العليا السماح لها باستخدام خريطة الكونجرس التي تصب في صالح الجمهوريين في انتخابات هذا العام، على الرغم من حكم محكمة أدنى درجة بأن خطة إعادة تقسيم الدوائر تمثل تمييزا متعمدا ضد السود.

وقدمت القيادة الجمهورية في الولاية استئنافا طارئا إلى القضاة بعد يوم من رفض محكمة مكونة من ثلاثة قضاة السماح للولاية باستخدام الخريطة التي تبنتها قبل ثلاث سنوات والتي تضم أغلبية من السكان السود في واحدة فقط من دوائر الكونجرس السبع.

وبدلا من ذلك، طلب القضاة من ألاباما الاستمرار في استخدام الخريطة التي أمرت بها المحكمة والتي وُضعت لانتخابات عام 2024، والتي تشمل دائرتين يشكل السكان السود فيهما أغلبية أو يقتربون من ذلك.

وقال المدعي العام ستيف مارشال للمحكمة إن الولاية لم تمارس تمييزا عمديا ضد السكان السود، ويجب السماح لها بإجراء انتخابات هذا العام بموجب خريطة يختارها المشرعون، وليس القضاة.

ويُعد الاستئناف أحدث تطور في تداعيات حكم المحكمة العليا الشهر الماضي الذي ألغى دائرة ذات أغلبية سوداء في ولاية لويزيانا وأضعف قانون حقوق التصويت الاتحادي.

وقد دفع هذا الحكم الجمهوريين في العديد من الولايات الجنوبية، ومن بينها ألاباما، إلى اتخاذ خطوات لإعادة تشكيل دوائر التصويت التي تضم أعدادا كبيرة من الأقليات التي انتخبت الديمقراطيين.