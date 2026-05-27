انضمام عضو جديد للجهاز الفني لمنتخب مصر قبل كأس العالم

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، انضمام الألمانى كريستوفر روربيك أخصائى العلاج الطبيعى إلى الجهاز الطبي لمنتخب مصر أثناء بطولة كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في تصريحات رسمية، إن كريستوفر روربيك وصل اليوم إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، والجهاز الطبي تحت إشراف طبيب الفريق، محمد أبو العلا قبل السفر إلى أمريكا يوم 30 مايو الجاري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة روسيا في التاسعة مساء غدٍ، الخميس، على استاد القاهرة، في مباراة ودية، استعدادًا للمشاركة ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بجانب منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا، وإيران.