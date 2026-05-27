إدارة ترامب تعتزم إرسال الأمريكيين المصابين بإيبولا إلى كينيا

قال مسئول بالإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إرسال الأمريكيين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس إيبولا إلى منشأة جديدة في كينيا بدلا من نقلهم جوا إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مركز الحجر الصحي والعلاج الذي أنشأته وزارات الدفاع والخارجية والصحة والخدمات الإنسانية سيتم تصميمه لمرضى إيبولا الذين يحتاجون إلى الخروج من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتلقي الرعاية بسرعة، موضحا أن الخطة ستساعد المرضى على تجنب الإجلاء الطبي لمدة ساعات إلى الولايات المتحدة.

ولم يتضح على الفور مكان بناء المنشأة الجديدة في كينيا أو ما إذا كانت الحكومة الكينية قد وافقت على الخطة.

وأضاف المسئول أن المنشأة ستكون قادرة على تقديم الرعاية الكاملة لمرض إيبولا، وهو مرض نادر لكنه خطير وغالبا ما يكون مميتا لدى البشر. لكنهم قالوا إنه قد يتم نقل الأشخاص المصابين إلى مكان آخر للحصول على رعاية أكثر تقدما حسب الضرورة.

وتكافح السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية لاحتواء تفشي المرض الذي قالت منظمة الصحة العالمية إنه يفوق قدراتها بعد أن تأكد ظهور سلالة "بونديبوجيو" النادرة من إيبولا بعد تأخر أسابيع بسبب إجراء الاختبارات للكشف عن سلالة أكثر شيوعا.

ويقترب عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية من ألف حالة، مع ما لا يقل عن 220 حالة وفاة مشتبه بها.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.



