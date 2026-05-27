التموين: استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أول أيام العيد وتوفير كميات كبيرة من اللحوم

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع مواصلة طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والسلع الغذائية؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن الوزارة تتابع على مدار الساعة انتظام العمل بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة خلال فترة إجازة العيد، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير السلع الأساسية وضمان استقرار الإمدادات بالمحافظات.

وأشار إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بالوزارة بصورة دائمة، مع متابعة لحظية مع مديريات التموين على مستوى الجمهورية؛ لرصد الموقف التمويني والتدخل الفوري حال وجود أي ملاحظات أو مستجدات.

وأضاف شريف فاروق أن المؤشرات الحالية تعكس استقرار الحالة التموينية وانتظام العمل بالمجمعات والمنافذ، دون تلقي شكاوى مؤثرة حتى الآن، مع استمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية؛ لضمان توافر السلع واللحوم بالكميات المناسبة طوال أيام العيد.

وأوضح أن الوزارة تواصل تكثيف أعمال الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للحفاظ على توازن الأسواق وضمان استمرار إتاحة السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.