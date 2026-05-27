يعقد مسؤولو الأهلي جلسة خلال الفترة المقبلة مع اللاعب أحمد نبيل كوكا، من أجل مناقشة ملف تجديد عقده والاستمرار ضمن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي.

ولم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق نهائي بين اللاعب وإدارة النادي بشأن التجديد، خاصة في ظل رغبة كوكا السابقة في خوض تجربة احتراف خارجية، قبل أن يعيد حساباته ويُبدي مرونة بشأن البقاء داخل القلعة الحمراء حال التوصل لاتفاق مناسب.

وفي السياق ذاته، يستعد عضو مجلس إدارة الأهلي سيد عبد الحفيظ لإنهاء ملف تمديد وتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول، في إطار خطة النادي للحفاظ على عناصره الأساسية.

ويأتي على رأس اللاعبين المرشحين لتجديد عقودهم كل من حسين الشحات ومصطفى شوبير وإمام عاشور، إلى جانب كوكا.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الأهلي جلسات متتالية مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم ملفات التجديد بشكل نهائي، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق استعدادًا للموسم الجديد.