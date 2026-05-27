اشتباكات بين جماهير كريستال بالاس وفاليكانو قبل نهائي المؤتمر الأوروبي

شهدت مدينة لايبزيج الألمانية حالة من التوتر قبل ساعات من نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بين رايو فاليكانو وكريستال بالاس، بعد اندلاع اشتباكات بين جماهير الفريقين في عدة مناطق بالمدينة.

ووصل آلاف المشجعين من إسبانيا وإنجلترا إلى ألمانيا لمساندة فريقيهما في المباراة التاريخية، التي تمثل أول نهائي قاري في تاريخ الناديين، ما خلق أجواءً جماهيرية كبيرة في محيط الملعب وشوارع المدينة.

وذكرت تقارير محلية وشهود عيان أن الاشتباكات بدأت مساء الثلاثاء، حيث شهد وسط مدينة لايبزيج مطاردات وتبادلًا لإلقاء المقذوفات، إلى جانب مناوشات مباشرة بين مجموعات من الجماهير، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن الألمانية لمنع تفاقم الأوضاع.

ودفعت الشرطة الألمانية بتعزيزات أمنية مكثفة في محيط ملعب لايبزيج، إضافة إلى الساحات الرئيسية التي تجمع فيها المشجعون، بهدف الفصل بين جماهير الفريقين والسيطرة على التحركات الجماهيرية قبل انطلاق المباراة.

وجاءت حالة التوتر بسبب الأهمية التاريخية للنهائي بالنسبة للناديين، إذ يخوض كل من رايو فاليكانو وكريستال بالاس أول نهائي أوروبي في تاريخهما، ما أدى إلى حضور جماهيري ضخم إلى ألمانيا.