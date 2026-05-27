ترامب: انتخابات التجديد النصفي لا تؤثر على استراتيجية حرب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن انتخابات التجديد النصفي المقبلة "لا تؤثر على استراتيجيته" تجاه إيران، مشيراً إلى أن القادة الإيرانيين يعتقدون أن الاستحقاقات الانتخابية الأمريكية تمنحهم ورقة ضغط عليه في ظل تراجع معدلات تأييده.

وأضاف ترامب: "كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون الانتظار حتى أتراجع.. يقولون: سننتظره، لديه انتخابات التجديد النصفي"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع: "أنا لا أهتم بانتخابات التجديد النصفي".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى فوز مرشحه المفضل في انتخابات مجلس الشيوخ التمهيدية للحزب الجمهوري في تكساس، كين باكستون، على السناتور جون كورنين، قائلاً إن ذلك كان "مقدمة لانتخابات التجديد النصفي".