وزير الكهرباء: مؤشرات الزيادة في الاستهلاك خلال الأيام الماضية شهدت ارتفاعا بلغ 36 ألف ميجاوات

- وزير الكهرباء يقضي أول أيام العيد مع العاملين في المركز القومي للتحكم في الطاقة

- الوزير يتابع سير العمل والتنسيق والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية لتأمين الشبكة الموحدة

- عصمت: دور محوري للخبراء والأطقم العاملة في مراكز التحكم لمراجعة أنماط التشغيل ومتابعة معدلات الزيادة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية

حرص الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على التواجد بين العاملين في أول أيام عيد الأضحى المبارك،؛ حيث أجرى صباح اليوم زيارة ميدانية إلى المركز القومي للتحكم في الطاقة، بحضور المهندس عادل العمري، رئيس قطاعات التشغيل، لتهنئة خبراء التحكم في الشبكة الموحدة والأطقم العاملة بعيد الأضحى المبارك، والوقوف على الواقع الفعلي للمنظومة الكهربائية إنتاجا ونقلا وتوزيعا، ومتابعة سير العمل وضمان جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي.

وتابع الوزير مؤشرات الزيادة في الاستهلاك ومعدلات الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال خلال الأيام الماضية، والتي شهدت ارتفاعا بلغ 36 ألف ميجاوات.

واطمأن الدكتور محمود عصمت على وضع الشبكة الكهربائية، وتابع سير العمل، وراجع السيناريوهات والبدائل المختلفة للتشغيل والتنسيق والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية لتأمين الشبكة الموحدة خلال أيام عيد الأضحى وفترة الإجازة.

واستعرض الوزير أنماط التشغيل المستخدمة في ضوء مؤشرات الطلب على الطاقة ومعدلات استهلاك الكهرباء، وتم التوجيه بتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، وكذلك بطاريات تخزين الطاقة، في إطار خطة العمل لخفض استخدام الوقود الأحفوري.

وأشاد الدكتور محمود عصمت بالعاملين في المركز القومي، مشيرا إلى أهمية العمل بروح الفريق، ومؤكدا على التواصل المستمر بين أطقم التشغيل والخبراء في المركز القومي للتحكم في الطاقة، وبين باقي مكونات الشبكة الكهربائية الموحدة إنتاجا وتوزيعا، لتحقيق الأهداف المرجوة وخفض استهلاك الوقود وتأمين التغذية وضمان استقرار الشبكة.

وأكد الحرص على استخدام الوحدات الأعلى كفاءة، ومراجعة السيناريوهات والبدائل لمجابهة الحالات الطارئة، وكذلك متابعة حالة المهمات بالشبكة وسرعة اكتشاف الأعطال لإصلاحها، واستباق حدوث العطل ومنع خروج الوحدات، ومتابعة البيانات المتغيرة فيما يتعلق بالأحمال والجهود والتحميل على خطوط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

واختتم الدكتور محمود عصمت الزيارة بالتأكيد على أهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، والدور المحوري للعاملين في خفض استهلاك الوقود ومجابهة الأحمال المرتفعة والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، وكذلك التحكم في استقرار الشبكة من خلال منظومة التحكم الآلي لتحسين معدلات الأداء وزيادة استقرار الشبكة وتأمينها، موضحا أهمية الجودة في التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، لاسيما خلال أيام الإجازة وفترة العيد.