فرنسا تستدعي سفير روسيا إثر الدعوة لإجلاء الدبلوماسيين من كييف

- الخارجية الفرنسية أكدت رفضها «التهديدات الروسية»

أعلنت فرنسا، الأربعاء، أنها استدعت السفير الروسي لديها أليكسي ميشكوف إلى مبنى وزارة الخارجية؛ عقب توصية موسكو للدبلوماسيين الأجانب بمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إنها استدعت السفير الروسي بتعليمات من الوزير جان نويل بارو "ردا على الهجمات الواسعة التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع والتهديدات ضد المدنيين الأوكرانيين والدبلوماسيين الأجانب".

وأضاف البيان أن هذه "التهديدات" غير مقبولة، مؤكّدا أن "روسيا تُظهر يوميا من خلال أفعالها استهزاءها وعدم احترامها للقانون الدولي".

وأشار البيان إلى أن فرنسا تدين "محاولات الترهيب" الروسية، معتبرة أن ذلك يعكس وصول موسكو إلى "مأزق عسكري".

كما دعت فرنسا إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أنها ستواصل التعبئة للدفاع عن أمن أوروبا ودعم أوكرانيا.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن موسكو ستشن هجمات "ممنهجة" على منشآت الصناعات العسكرية ومراكز اتخاذ القرار والقيادة في العاصمة الأوكرانية.

ودعت الخارجية الروسية المواطنين الأجانب وموظفي البعثات الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية إلى مغادرة كييف فورا، كما طالبت المواطنين الأوكرانيين بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والمباني الحكومية.

ومنذ 24 فبراير 2022، تواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فيما تشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شئونها.