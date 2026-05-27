غانا تبدأ في إعادة مواطنيها من جنوب إفريقيا بسبب التوترات المناهضة للهجرة

عادت المجموعة الأولى التي تضم حوالي 300 من المواطنين الغانيين إلى بلدهم، اليوم الأربعاء، حيث بدأت حكومتهم برنامج عودة طوعية لمواطنيها ردا على التوترات المناهضة للهجرة في جنوب إفريقيا.

وتجمعت العائلات والمسافرون في مطار تامبو الدولي في جوهانسبرج مع أمتعتهم، بينما قام المسئولون والشرطة بتنسيق عملية المغادرة.

وتأتي عملية إعادة مواطني غانا إلى بلادهم في أعقاب تجدد المظاهرات بشأن الهجرة غير الشرعية في أجزاء من جنوب إفريقيا، حيث أدت الإحباطات بسبب البطالة والجريمة والحصول على الخدمات إلى تأجيج التوترات.

وصرح المفوض السامي الغاني لدى جنوب إفريقيا، بنيامين كواشي، للصحفيين في المطار، أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى المطار أكبر من أولئك الموجودين في القائمة المسجلة.

وأضاف أنه سيتم تسجيلهم قبل الرحلة التالية إلى غانا، المتوقع أن تغادر يوم الأحد.

واستدعت غانا مؤخرا سفير جنوب إفريقيا بسبب هجمات على مواطنين غانيين، قبل أن تعلن أنها ستقوم بإجلاء مواطنيها المتضررين.

وقد تم تسجيل أكثر من 800 غاني لدى المفوضية العليا لغانا في بريتوريا للإجلاء، بعد أسابيع من الاحتجاجات وتزايد المخاوف بين الرعايا الأجانب.