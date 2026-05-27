روسيا: أبلغنا أمريكا مراراً باستعدادنا لنقل اليورانيوم المخصب من إيران

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الأربعاء، إن مقترح موسكو بشأن نقل اليورانيوم المخصب من إيران لا يزال مطروحاً على الطاولة، "لكن روسيا لا تفرض خدماتها على أحد".

وأضافت ريابكوف، في تصريحات صحفية، أن "روسيا أبلغت الولايات المتحدة مراراً باستعدادها لنقل اليورانيوم المخصب من إيران"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأوضح أنه "حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، فإن مصير اليورانيوم المخصب سيكون موضوعاً لمزيد من المناقشات".

وجدير بالذكر أن نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران كان أحد الشروط الأمريكية لعقد صفقة مع طهران حول البرنامج النووي الإيراني.

وتصر إيران على أن من حقها تخصيب اليورانيوم، ولم تبد موافقتها علنيا على نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج.