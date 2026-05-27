موجة حر شديدة في إيطاليا وأربع مدن بحالة تأهب قصوى باللون الأحمر غدا

تشهد إيطاليا موجة حر شديدة مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة بشكل أكبر والتي تجتاح أوروبا حيث أطلقت اليوم إنذارا باللون البرتقالي لارتفاع درجات الحرارة في 14 مدينة مع حالة تأهب قصوى.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية – في بيان صادر – أنه لأول مرة هذا الموسم، ستتحول أربع عواصم إقليمية إلى اللون الأحمر غدا ، وستكون أعلى مستويات الإنذار في بولونيا وفلورنسا وروما وتورينو.

يذكر أن نظام التأهب التابع لوزارة الصحة يتضمن ثلاثة مستويات ، ويتضمن المستوى الأول (الأصفر) هو مستوى ما قبل الإنذار، بينما يشير المستوى الثاني (البرتقالي) إلى أن درجات الحرارة والظروف الجوية قد تشكل مخاطر صحية، خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والمرضى، أما المستوى الثالث (الأحمر) فيعني أن الحرارة تشكل خطرا على صحة عامة السكان، وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر.



