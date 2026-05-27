ترامب يعرب عن عدم ارتياحه إزاء نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا أو الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لن يكون مرتاحا" إزاء نقل مخزون يورانيوم إيراني عالي التخصيب إلى روسيا أو الصين. وتتمتع الدولتان بعلاقات وثيقة مع طهران، وقال محللون نوويون إنهما يمكن أن يكونا طرفا ثالثا مقبولا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل اليورانيوم المخصب إلى أي منهما كجزء من صفقة محتملة.

وكان ترامب، قال في منشور على موقع تروث سوشيال، إن اليورانيوم، الذي يعتقد أنه مدفون تحت المواقع النووية التي ضربتها الغارات الجوية الأمريكية العام الماضي، يجب أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة أو "تدميره في مكانه، أو في مكان آخر مقبول، مع وجود هيئة الطاقة الذرية، أو ما يعادلها، كشاهد على هذه العملية والحدث". ويشير التعليق إلى تخفيف ترامب لموقفه السابق بضرورة أن تسيطر الولايات المتحدة على مخزون اليورانيوم الإيراني.