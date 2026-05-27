الصومال ترحب بإدانة عدد من الدول الإسلامية إعلان إقليم صوماليلاند فتح سفارة لها بالقدس المحتلة

رحبت وزارة الشئون الخارجية الصومالية، اليوم الأربعاء، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي وفلسطين وعمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا والكويت والجزائر والمغرب وبنجلاديش وليبيا، والذي الذي أدان بأشد العبارات الخطوة غير القانونية وغير المقبولة التي اتخذها ما يُسمى بإقليم "صوماليلاند" إعلان فتح "سفارة" له في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أن "مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، كما أنها تشكل هجومًا مباشرًا على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية المحتلة".

كما رحبت الخارجية الصومالية، بتأكيد الوزراء الواضح لدعمهم الكامل لوحدة جمهورية "الصومال" الاتحادية وسيادتها وسلامتها الإقليمية، ورفضهم الحازم لأي أعمال أحادية الجانب تقوض وحدة أراضيها أو تنتهك سيادتها.



