ترامب: سنمنح إيران «فرصة وجيزة» بناء على طلب باكستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستمنح إيران "فرصة وجيزة"؛ للتوصل إلى اتفاق، بناء على طلب من رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش الباكستاني، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة الوساطة.

وحذر ترامب - خلال حديثه أمام الاجتماع الـ 12 للحكومة الأمريكية، في ولاية الرئيس الثانية - "إذا لم تقدم إيران لنا ما نريده فسيعمل وزير الحرب على إنهاء المهمة"، في إشارة إلى احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري حال فشل التفاهمات السياسية.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن - في وقت سابق - أن الولايات المتحدة لا تجري أي محادثات تتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران في الوقت الحالي، رغم استمرار المفاوضات بشأن القضايا الأمنية وحرية الملاحة في المنطقة.