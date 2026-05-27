بعث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب فيها المساعدة في ظل النقص المتزايد في أنظمة الدفاع الجوي، ولاسيما الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، حسبما ذكرت صحيفة كييف إندبندنت اليوم الأربعاء.

وجاء في الرسالة، التي نشرتها الصحيفة الأوكرانية: "عندما يتعلق الأمر بالدفاع الجوي ضد الصواريخ، فإننا نعتمد على أصدقائنا".

وأضافت الرسالة: "وعندما يتعلق الأمر بالدفاع ضد الصواريخ الباليستية، فإننا نعتمد بشكل شبه حصري على الولايات المتحدة".

وبحسب التقرير، يشير زيلينسكي إلى أن الوتيرة الحالية لعمليات التسليم من خلال برنامج قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية لم تعد تواكب واقع التهديد الذي تواجهه أوكرانيا.

وبموجب مخطط برنامج قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية، تعمل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) معا لشراء معدات دفاعية من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا.

وأفادت وكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا أن مستشار زيلينسكي، دميترو ليتوين، أكد أن زيلينسكي كتب إلى ترامب والكونجرس الأمريكي في هذا السياق.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، شنت روسيا على أوكرانيا، وكييف على وجه الخصوص، واحدا من أعنف الهجمات في الحرب، مستخدمة صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الجديد والقوي متوسط المدى.

وصورت موسكو الهجوم على أنه انتقام من هجوم بطائرة أوكرانية مسيرة على سكن طلابي في ستاروبيلسك في منطقة لوهانسك، والذي أفادت بأنه أسفر عن مقتل 21 مدنيا.

وقالت هيئة الأركان العامة في كييف إن الهجوم كان يستهدف وحدة طائرات مسيرة عسكرية روسية.



