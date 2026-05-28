كشفت تقارير صحفية خارجية عن اقتراب جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح السعودي من تجديد تعاقده مع ناديه.

وكان اسم جوزيه جوميز قد ارتبط بتدريب النادي الأهلي، الباحث خلال الفترة الحالية عن التعاقد مع مدرب جديد، في ظل احتمالية إقالة المدرب الدنماركي، ييس توروب.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن جوزيه جوميز يُفضِّل، الاستمرار مع الفتح لموسم آخر، حيث تلقى عرضًا من النادي، لتوقيع عقدٍ لموسم آخر، براتب سنوي قدره 3 ملايين دولار.

وأشار التقرير إلى أن نادي الخليج استطلع رأي البرتغالي في تدريب الفريق، وعرض راتبًا سنويًا أقلّ بقليل من الفتح، مُغرِيًا المدرّب بخُطوة التغيير، وقبول تحدٍ كروي جديد، لكنه مال إلى كفَّةِ الاستمرار مع فريقه الحالي.

وأضاف: "من المنتظر، أن تتسارع إجراءات تجديد العقد بين الفتح، ومدرّبه خلال الأيام المقبلة، إلا إذا حدثت تغييرات لموقف أحد الطرفين ترتبط بخياراتٍ أخرى".

وتابعت الصحيفة أن الأمور داخل إطار المفاوضات، مُشيرةً إلى أن جوميز قام بطرح بعض الملاحظات على ميزانية الفريق الأول للموسم المقبل، خلال المناقشات مع الإدارة.

يُذكر أن جوزيه جوميز كان قد غادر تدريب الزمالك، من أجل مساعدة الفتح على تفادي الهبوط من الدوري السعودي الممتاز، في الموسم قبل الماضي، قبل أن يحتل في الموسم المنصرم المركز الـ 11، برصيد 37 نقطة.