قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مضيق هرمز سيكون "مفتوحًا للجميع" وأن الولايات المتحدة "ستتولى حراسته"، مضيفًا أن هذه الشروط جزء من المفاوضات مع إيران.

كما حذر ترامب سلطنة عُمان من التدخل، قائلاً: "ستتصرف عُمان كما تتصرف أي دولة أخرى، وإلا فسيتعين علينا تفجيرها"، وفقاً لشبكة سي إن إن عربية.

وعندما سُئل عما إذا كان سيقبل اتفاقًا قصير الأجل يسمح لإيران وعُمان بالسيطرة على هذا الممر المائي الحيوي، أجاب ترامب: "لا، المضيق سيكون مفتوحًا للجميع".

وأضاف: "إنها مياه دولية. لن يسيطر عليه أحد. سنتولى حراسته، لكن لن يسيطر عليه أحد. هذا جزء من المفاوضات الجارية".

جدير بالذكر أن إيران أصرت على أن إدارة المضيق لا علاقة لها بالولايات المتحدة، بل ستتم بالتنسيق مع عُمان، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين. وهو شرط كرره مسئولون إيرانيون آخرون.