السجن 3 سنوات و5 أشهر لمساعد الممثل ماثيو بيري لدوره في وفاته بجرعة الكيتامين

حُكم على المساعد الشخصي للممثل ماثيو بيري، الذي كان يقيم معه في المنزل، بالسجن لمدة 3 سنوات و5 أشهر؛ لدوره المحوري في انحدار نجم مسلسل "فريندز" نحو إدمان الكيتامين، وحقنه بالجرعة القاتلة من المخدر.

وأصدرت القاضية شيريلين بيس جارنيت، اليوم الأربعاء، الحكم بحق كينيث إيواماسا، البالغ من العمر 60 عاما، في المحكمة الفيدرالية بمدينة لوس أنجلوس، كما حكمت عليه أيضا بسنتين من المراقبة القضائية وغرامة قدرها 10 آلاف دولار.

ويعد هذا الحكم الخامس والأخير ضمن التحقيقات والملاحقات القضائية التي استمرت عامين ونصف العام، عقب وفاة بيري عن عمر 54 عاما في 28 أكتوبر 2023.

وكان إيواماسا بجانب بيري خلال الأيام الأخيرة من حياته، حيث اعتبره الادعاء الداعم له، وناقل المخدرات، وطبيبه غير الرسمي، كما كان آخر شخص شاهد بيري وهو على قيد الحياة، وهو أيضا من عثر عليه وقد فارق الحياة داخل الجاكوزي الخاص بمنزله.

وكان إيواماسا أول من توصل إلى اتفاق مع الادعاء، حيث أقر في أغسطس 2024 بالذنب بتهمة التآمر لتوزيع الكيتامين بما أدى إلى الوفاة، وأصبح لاحقا أهم شاهد للادعاء في القضية.

وذكر محامو إيواماسا، في مذكرة قدموها للمحكمة، أنه كان موظفا ينفذ رغبات صاحب العمل، وأن علاقته ببيري جعلته في "حالة ضعف خاصة"، مضيفين: "باختصار، لم يكن بوسعه ببساطة أن يرفض، وكانت لذلك عواقب مأساوية".



