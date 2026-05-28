استقرار الأسهم الأمريكية عند مستوياتها القياسية في تعاملات اليوم

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوياتها القياسية، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط، وتراجع الضغط على المستهلكين والشركات في مختلف أنحاء العالم.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر0% عن مستواه القياسي الجديد الذي سجله أمس. في المقابل ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 182 نقطة أي بنسبة 4ر0%. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1ر0%.

وارتفعت أسهم الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الوقود، على أمل انكماش أعبائها مع تراجع أسعار النفط. وارتفع سهم شركة كارنيفال للرحلات البحرية بنسبة 1ر6%.وارتفع سهم شركة طيران يونايتد إيرلاينز بنسبة 3ر6%، وسهم شركة دلتا أيرلاينز بنسبة 3% متجها نحو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وفي سوق النفط تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 6ر4% إلى 25ر92 دولارا للبرميل، في ظل مؤشرات على استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، رغم الهجوم الذي نفذه الجيش الأمريكي ضد أهداف في جنوب إيران بدعوى "الدفاع عن النفس".

كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بأكثر من 5ر5% إلى 68ر88 دولارا للبرميل مع الآمال في توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز والسماح بعودة إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.

وقد حققت الأسهم الأمريكية مستويات قياسية خلال الشهر الحالي، على الرغم من التضخم المرتفع وحالة عدم اليقين الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، بفضل الأرباح القوية التي حققتها الشركات في الربع الأول من العام الحالي. ومن المتوقع استمرار الأداء القوي للشركات الأمريكية خلال الربع الثاني من العام.

وارتفع سهم باث آند بودي ووركس بنسبة 7ر9%، وسهم أبركرومبي آند فيتش بنسبة 9ر8% بعد إعلان الشركتين تحقيق أرباح فاقت توقعات المحللين في الأول من العام الحالي.

كما ارتفع سهم شركة لولوليمون أتيلتيكا بنسبة 9ر2% بعد التوصل إلى اتفاق مع مؤسسها شيب ويلسون لضم مدير تسويق سابق في مجموعة إسبن الإعلامية ورئيس تنفيذي مشارك سابق إلى مجلس المديرين.

أما في الجانب الخاسر من وول ستريت تراجع سهم ديكس سبورتنج جودز بنسبة 6% على الرغم من إعلانها تحقيق أرباح ربع سنوية تفوق التوقعات. كما كانت أسهم قطاع النفط والغاز، بين المتضررين من انخفاض أسعار النفط الخام. فقد انخفض سهم إكسون موبيل بنسبة 3ر1%، وسهم شيفرون بنسبة 3ر1% مما قلص مكاسبهما الكبيرة التي حققاها منذ بداية هذا العام. لا يزال كلا السهمين مرتفعين بنحو 20% مقارنة بمستواهما في بداية العام. كما تراجع سهم هاليبرتون للخدمات البترولية بنسبة 6ر3% لتتقلص مكاسبه منذ بداية العام الحالي إلى أقل من 40%.

وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن خفف انخفاض أسعار النفط ضغوط التضخم. وتراجع عائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 48ر4% مقابل 50ر4% في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، و6ر4% في الأسبوع الماضي.