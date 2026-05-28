تراجع أسعار النفط بنحو 5% مع ترقب نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو 5% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي التوترات ويعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 5.3% ليصل إلى 94.28 دولار للبرميل، بعدما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران تلقت مسودة أولية لاتفاق لإنهاء الحرب، رغم نفي البيت الأبيض لاحقا صحة ما أوردته تلك التقارير بشأن بنود الاتفاق.

كما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي القياسي بنسبة 5.5% ليستقر عند 88.68 دولار للبرميل، في ظل توقعات بإمكانية توصل واشنطن وطهران إلى تفاهم يسمح بإعادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز واستئناف صادرات النفط من الخليج.