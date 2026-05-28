السعودية: استقرار الوضع الصحي للحجاج والجمعة بدء رحلات المغادرة

أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، استقرار الوضع الصحي العام لحجاج بيت الله الحرام دون تسجيل أي مهددات صحية مؤثرة، مشيرة إلى التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري، في حين تقرر بدء تسيير أولى رحلات مغادرة الحجاج جوا اعتبارا من الجمعة المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لمتحدثين رسميين، نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية لتسليط الضوء على مستجدات موسم الحج الحالي.

وأوضح متحدث وزارة الصحة عبدالعزيز عبدالباقي، أنه تم التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري في موسم الحج، لافتا إلى أن "الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة ومطمئنة، ولم تُسجل أي تهديدات صحية مؤثرة بفضل المنظومة الصحية المتقدمة التي تعمل بكفاءة عالية".

وأشار إلى أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة للحجاج منذ بدء موسم حج (1447هـ) حتى اليوم بلغ أكثر من 1.2 مليون خدمة، منها التعامل مع 83 ألف حالة إسعافية، وإجراء 29 عملية قلب مفتوح و251 عملية قسطرة قلبية، إضافة إلى 337 عملية جراحية متنوعة.

من جانبه، استعرض متحدث منظومة النقل والخدمات اللوجستية، عبد العزيز العتيبي، ملامح خطة مغادرة الحجاج من الأراضي المقدسة؛ إذ تنطلق أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن يوم الجمعة (12 ذو الحجة).

وأشار إلى أن آخر رحلة مغادرة ستكون في 15 محرّم المقبل بالتقويم الهجري (بعد نحو شهر)، مؤكدا تخصيص 870 منصة في المطارات لإنهاء إجراءات السفر بيسر وسهولة.

وفي وقت سابق الأربعاء، بدأ حجاج بيت الله الحرام، منسك ثالث أيام الحج المعروف برمي الجمرات، وذبح الأضاحي، بعد الوقوف بعرفات الركن الأعظم بالحج، على أن يختتموا مناسكهم بطواف الوداع الجمعة للمتعجل والسبت لغير ذلك.

والثلاثاء، أعلنت السعودية أن إجمالي حجاج موسم 1447هـ بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاجا، منهم مليون و546 ألفا و655 حاجا وحاجة من خارج البلاد، من 165 جنسية مقابل 160 ألفا و646 حاجا من حجاج الداخل.

وفي الموسم الماضي، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من الداخل والخارج، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في 2024.