وزير الدفاع الألماني يدعو الناتو لتعزيز جيوشه وسط توتر مع واشنطن

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الأربعاء، حلفاء الناتو إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز جيوش دوله، في ظل تزايد حالة عدم اليقين في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال بيستوريوس في معرض كندا للدفاع والأمن : "الجلوس أمام البيت الأبيض أو أي مبنى آخر في العالم مثل الأرنب أمام الأفعى لن يجعلنا أقوى، بل سيجعلنا أضعف".

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت شريكا موثوقا خلال العقود الماضية، لكنه أشار إلى أن الإدارة الحالية في واشنطن تغير بعض الأمور بما يتناسب مع أجندتها، ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال بيستوريوس: "نحتاج إلى التركيز أقل على ما يفعله الآخرون وأكثر على ما يمكننا نحن فعله"، داعياً الحلفاء بشكل خاص إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه الناتو.

ورغم التطورات غير المتوقعة في العلاقات مع الولايات المتحدة، قال الوزير إن التعاون العسكري والسياسي لا يزال قويا.

ويزور بيستوريوس كندا لتعزيز شراكة استراتيجية مع الحليف في الناتو، ودفع التعاون الدفاعي، بما في ذلك صفقة محتملة كبيرة للغواصات.



وخلال زيارته، التقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ووزير الدفاع ديفيد ماكجينتي في أوتاوا.