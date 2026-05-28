الكرملين: المفاوضات بين روسيا وأوروبا حتمية لبحث مستقبل الأمن في القارة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين روسيا والدول الأوروبية ستكون "ضرورية عاجلا أم آجلا"؛ لبحث مستقبل الأمن الأوروبي، مشددا على استحالة مناقشة بنية الأمن في القارة دون مشاركة الأوروبيين، فيما أشار إلى انفتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحوار مع أوروبا.

وقال بيسكوف - في تصريحات لوسائل إعلام روسية - إن موسكو تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، مضيفا: "سنضطر عاجلا أم آجلا إلى مناقشة مستقبل أوروبا، ولا يمكن القيام بذلك دون مشاركة أوروبية".

وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على إجراء مفاوضات مع أوروبا، معتبرا أن الأوروبيين "ما زالوا في بداية مرحلة النضج السياسي" فيما يتعلق بالحوار مع موسكو.

ورحب بيسكوف بالمناقشات الجارية داخل أوروبا بشأن اختيار شخصية تقود المفاوضات مع روسيا، واصفا ذلك بأنه "أمر إيجابي"، رغم تأكيده أن هذه المناقشات لم تسفر حتى الآن عن خطوات عملية أو ترشيحات رسمية.

وفي السياق ذاته، أشار متحدث الكرملين إلى أن الجدل المتصاعد بشأن احتمال انسحاب أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ يعكس بالأساس "أجواء الحملة الانتخابية الداخلية في البلاد".

(حرس الحدود يعزز أمن روسيا)

إلى ذلك، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حرس الحدود الروس سيواصلون لعب دور رئيسي في حماية البلاد من الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، مشددا على أهمية دورهم في تعزيز أمن روسيا واستقرارها.

وقال بوتين - في كلمة متلفزة بمناسبة يوم حرس الحدود أذاعتها وسائل الإعلام الروسية - إن عناصر حرس الحدود سيواصلون أداء مهامهم "بكل تفانٍ وإخلاص"، معربًا عن ثقته بقدرتهم على تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأشار إلى أن حرس الحدود كانوا عبر التاريخ في طليعة المدافعين عن الأراضي الروسية، لافتا إلى دورهم المهم خلال الحرب العالمية الثانية أمام النازية، وكذلك بعد الحرب حيث أداوا مهاما صعبة شملت مكافحة التنظيمات المسلحة ومحاولات التسلل غير الشرعي والإرهاب الدولي.