تقارير عن ضربات جديدة ضد إيران وترامب ينفي اتفاقا حول مضيق هرمز

قال مسؤول أمريكي إن جيش بلاده شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا خلص مسؤولون إلى أنه شكل ​تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من نفي الرئيس دونالد ترامب تقريرا إيرانيا بشأن اتفاق لإعادة حركة الملاحة عبر الممر المائي ‌الاستراتيجي.

وذكر المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لرويترز أمس الأربعاء أن الجيش اعترض وأسقط أيضا أربع طائرات مسيرة إيرانية شكلت تهديدا. وأضاف أن الموقع العسكري الذي تم استهدافه هو محطة تحكم أرضية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع ثلاثة انفجارات في المنطقة حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء) يوم الخميس. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران حيز ​التنفيذ في أبريل نيسان.

وقال المسؤول "هذه الإجراءات مدروسة ولأغراض دفاعية بحتة، وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار".

ونفذ الجيش الأمريكي ضربات في جنوب إيران يوم الاثنين فيما وصفه بأنه تحرك ​دفاعي، لكن إيران قالت إنه "انتهاك صارخ" لوقف إطلاق النار.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني أمس الأربعاء إنه حصل على مسودة غير رسمية لاتفاق من شأنه إعادة ⁠حركة الملاحة التجارية عبر المضيق الاستراتيجي إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، على أن تتولى إيران وسلطنة عمان إدارة المضيق بشكل مشترك.



وفي اجتماع لمجلس الوزراء حضرته وسائل الإعلام، نفى ​ترامب ما ورد في التقرير الإيراني وقال إنه لن يكون لأي دولة السيطرة على الممر المائي، وبدا أنه يهدد عمان، الدولة التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات عسكرية واقتصادية تمتد لعقود.

وأضاف "لن يسيطر أحد (على ​المضيق)... هذه مياه دولية وسوف تتصرف عمان مثل أي دولة أخرى، وإلا فسنضطر إلى ضربها. هم يستوعبون ذلك وسيكونون على ما يرام".

ولم يرد البيت الأبيض ولا سفارة عمان في واشنطن بعد على طلبات للحصول على تعليق.

ولم يتسن الحصول على تعليق من البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة.

وذكر تقرير التلفزيون الإيراني أن المسودة تنص أيضا على رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية وسحب قواتها العسكرية من المناطق المحيطة بإيران.

وتظهر تصريحات ترامب وما ورد ​بشأن الضربات الجديدة أن الفجوات بين البلدين لا تزال واسعة حتى بعد تلميح البيت الأبيض في الأيام الماضية بأن اتفاقا أوليا لإنهاء الحرب قد يكون وشيكا.



وقال إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في ​مجلس الشورى الإسلامي إن "خطاب" ترامب لن يجبر إيران على التراجع عن مطالبها بتخصيب اليورانيوم وممارسة سيطرتها على المضيق ورفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال عزيزي في منشور على إكس "من الواضح أن ترامب، سعيا منه لإيجاد مخرج من ‌هذا المأزق ⁠الاستراتيجي، يتأرجح بين توجيه التهديدات والدعوة إلى التوصل لاتفاق".

وأودت الحرب التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر بحياة الآلاف وتسببت في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية منذ 28 فبراير شباط بعد ضربات أمريكية وإسرائيلية. ويردد ترامب كثيرا أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا منذ سريان وقف إطلاق النار في أبريل نيسان.



ويعد المضيق وتفكيك القدرات النووية الإيرانية والعقوبات القائمة نقاط الخلاف في المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع.

* قوات أمريكية

يخضع المضيق للقانون الدولي الذي يضمن للسفن الأجنبية الحق في المرور عبره.

وطلب ترامب من السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار أي اتفاق ​لإنهاء الحرب، لكن تلك الدول رفضت ذلك.

وقال ​التلفزيون الرسمي الإيراني إن مسودة الاتفاق تنص ⁠أيضا على انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران لكنه أشار إلى أن مسألة وجود القوات الأمريكية في المنطقة بحاجة لمزيد من المناقشات. ونفى البيت الأبيض التقرير ووصفه بأنه "مختلق بالكامل". ولم تعلق طهران على ذلك.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من خمسة بالمئة بعد تقرير التلفزيون الإيراني، لكنها صعدت في التعاملات ​الآسيوية المبكرة اليوم الخميس وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي باثنين بالمئة تقريبا إلى 90.38 دولار للبرميل.

ولدى الجيش الأمريكي حوالي 15 ألف جندي ينفذون ​حاليا حصارا على إيران، ولديه ⁠آلاف القوات الإضافية في قواعد عسكرية في أنحاء المنطقة، بما في ذلك دول الخليج مثل قطر والإمارات والبحرين.

وتعبر سفن البحرية الأمريكية، التي يحمل بعضها آلاف البحارة ومشاة البحرية، المنطقة بانتظام وتتوقف في موانئ بعضها في سلطنة عمان. ولم يرد البنتاجون بعد على طلب من رويترز للتعليق.

ولم يذكر تقرير التلفزيون الإيراني برنامج إيران النووي، الذي تريد الولايات المتحدة حله.

وقالت مصادر إيرانية من قبل إن المحادثات حول القضية النووية ستأتي ⁠في جولة ​ثانية من المفاوضات، وهو أمر قد يرفضه بعض أقرب مؤيدي ترامب. وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية ​فقط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اجتماع مجلس الوزراء "خلاصة القول هي أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا".

وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أمس الأربعاء إن 23 سفينة، منها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى، عبرت مضيق ​هرمز بإذن منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يمثل جزءا ضئيلا من العدد اليومي الذي كان يتراوح بين 125 و140 سفينة قبل النزاع.