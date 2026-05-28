ناجون من هجوم الفاشر يروون قصة هروبهم الصعب من السودان

لم يكن بوسعهم سوى الوقوف مكتوفي الأيدي وهم يشاهدون مقاتلي الميليشيات يطلقون النار على أحبائهم ويقتلونهم. فقد كانوا أسرى يتعرضون للضرب وسرقة هواتفهم وسلب مدخراتهم التي جمعوها طوال حياتهم، ولم يترك المقاتلون لهم حتى أحذيتهم.

في أوائل نوفمبر 2025، بدأ ناجون من هجوم شنته قوات شبه عسكرية على مدى ثلاثة أيام في غرب السودان بالظهور في بلدة الطينة الصحراوية على الحدود بين تشاد والسودان. وهناك تحدث فريق من صحفيي رويترز مع بعض هؤلاء الناجين عن الفظائع التي يقولون إنها ارتكبت بحقهم خلال فرارهم من سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، وهي مدينة كبيرة في منطقة دارفور بالسودان. وعانت هذه المدينة، التي كان يعيش فيها نحو مليون ​شخص من المجاعة، وظلت محاصرة لمدة 18 شهرا قبل هجوم قوات الدعم السريع، في نهاية الأمر، الذي بدأ في 25 أكتوبر تشرين الأول.







ولم ترد قوات الدعم السريع على أسئلة متعلقة بأعمال قواتها خلال هذا الهجوم، وهي أعمال قالت الأمم المتحدة إنها تحمل "سمات الإبادة الجماعية". وفي 29 أكتوبر ‌تشرين الأول، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إن أي مقاتل أو ضابط ارتكب جريمة سيتم اعتقاله والتحقيق معه وإعلان النتائج.



وفر عشرات الألوف من المدنيين عبر الصحراء. ووصل كثيرون منهم إلى مركز للاجئين في الطينة وهم يعانون من الجوع الشديد، وبعضهم مصابون بالرصاص وآخرون على أقدامهم ندوب عميقة من أثر المشي حفاة لعدة أيام. وكان البعض أيضا مصابين بصدمات شديدة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من وصف الكثير مما رأوه.

لكن القصص التي رووها، والتي شكلت جزءا من فيلم وثائقي لرويترز حول هجوم قوات الدعم السريع على المدينة، ترسم صورة مروعة لمزيج اليأس والعنف. وتحققت رويترز بشكل مستقل من شهادات الناجين باستثناء بعض التفاصيل.



* محمد آدم (38 عاما) فقد زوجته النائبة السابقة سهام حسن

كان محمد آدم يحاول الفرار من المدينة صباح يوم 26 أكتوبر تشرين الأول عندما استهدفت غارة بطائرات مسيرة المنزل الذي كان يحتمي به، مما أدى ​إلى مقتل زوجته سهام. واستقرت شظايا في صدره وعينه. ولم يتسع وقته لدفن زوجته قبل أن يفر سريعا من المكان.



وقال إنه رأى عشرات الجثث على طول الطريق وهو يركض، وغير اتجاهه عدة مرات لتفادي الطائرات المسيرة التي كانت تحوم في السماء ومجموعات من مقاتلي القوات شبه العسكرية. وحفرت قوات الدعم السريع خندقا ​بطول 57 كيلومترا حول المدينة. وذكر أنه رأى داخل الخندق جثث رجال ونساء وأطفال أطلق الدعم السريع النار عليهم.

وقال آدم وهو يتحدث عن هروبه "لم يكن أحد يسأل من نحن. كانوا طلقون النار علينا فحسب".

وذكر آدم أن الطريق الذي سلكه "لم يكن فيه رحمة. ⁠كان كل شيء فيه موت وجثث".

وسار لعدة أيام مع شقيقه الذي كان يعرج ويتكئ على عكاز بسبب كسر في ساقه وتهشم رضفته (صابونة الركبة). ثم استأجر آدم جمالا لتنقلهما إلى حدود تشاد.



وكانت زوجته سهام عضوا في البرلمان بالخرطوم وناشطة إنسانية تدعم الأرامل والأيتام وغيرهن من السودانيين النازحين في مخيم زمزم للاجئين ومخيمات أخرى حول الفاشر. وقال إنها كانت توزع ​المساعدات الغذائية في المستشفى السعودي حتى يوم الجمعة الذي سبق مقتلها.

كانت وفاة سهام حديثة لدرجة أن زوجها لا يزال يتحدث عنها بصيغة المضارع.





هي زوجتي...لا أستطيع شرح الأمر بالتفصيل بسبب الألم الذي أشعر به

محمد آدم

ومضى قائلا "نبحث عن السلام في بلدنا. لا نحتاج إلى أي شيء آخر. لم يعد لدي شيء. فقدت الأمل. وفقدت عائلتي".



وتابع "فقدت الأمل منذ زمن طويل".





* صفاء زكريا (29 ​عاما) فقدت زوجها وشقيقها

ولدت صفاء في الفاشر وتربت في المدينة مع أشقائها. وقالت إن أسرتها عانت بشدة جراء الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع لمدة 18 شهرا لدرجة أنهم كانوا يقتاتون على علف الحيوانات.



وأضافت "لا أكل ولا شرب... لو خرجت للماء يقتلونك بالطائرات المسيرة".

ومضت قائلة إن الهجوم النهائي الذي شنته القوات شبه العسكرية بدأ في الثالثة فجرا يوم 26 أكتوبر تشرين الأول بقصف مدفعي عنيف وضربات بطائرات مسيرة "حتى اشتعلت سماء المدينة بأكملها".

قررت هي وأسرتها الفرار. وفي أثناء ذلك روت كيف احتجز مسلح من قوات الدعم السريع أحد أشقائها رهينة وكيف قتل آخر اثنين من أزواج شقيقاتها بالرصاص.

وفي مقطع فيديو عرضه عليها مراسل من رويترز، تعرفت صفاء على القائد الذي قتلهما وهو العميد في قوات الدعم السريع الفاتح عبد الله إدريس، المعروف باسم أبو لولو. وأصبح هذا القائد رمزا لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُتهم قوات الدعم ​السريع بارتكابها.

وراجعت رويترز مئات من مقاطع الفيديو التي صورتها قوات الدعم السريع ونشرتها على الإنترنت خلال الهجوم. وشوهد أبو لولو في أربعة من تلك المقاطع يقتل 15 من العزل.

وبعد الهجوم بقليل، نشر الدعم السريع مقطع فيديو يظهر أبو لولو معتقلا ويوضع في زنزانة بسجن شالا في جنوب الفاشر.

قال 13 مصدرا لرويترز إنه أُفرج عنه منذ ذلك الحين. وقالت ​تسعة مصادر إنه عاد للعمليات الميدانية. وتنفي قوات الدعم السريع ذلك وتقول إنه لا يزال في السجن وسيحاكم على ما ورد بحقه.





واصلت صفاء الهرب سيرا على الأقدام مع رضيعها الذي كان يبلغ عمره وقتها شهرين ونصف الشهر. وقالت إن أفرادا من الدعم السريع أوقفوها عدة مرات وتعرضت للضرب على أيديهم. وشاهدت صفاء كثيرين وهم يلقون حتفهم في الطريق إلى تشاد.

كنا نترك جثثهم على ‌الطريق. لم نتمكن من ⁠حملهم

صفاء زكريا

وتابعت "عانينا أهوالا لا يمكن وصفها... ما مررنا به في الفاشر لا يوصف".







* منى محمد (33 عاما)، شاهدت لحظات أخيها الأخيرة في مقطع فيديو

كانت منى محمد في التاسعة من عمرها تقريبا عندما اندلعت الحرب في دارفور عام 2003، مما أدى إلى تشتت أسرتها. وانتهى بها المطاف في مخيم للنازحين في جنوب دارفور.

تزوجت وانتقلت إلى الجانب الآخر من البلاد، وتخرجت في جامعة النيلين بالعاصمة الخرطوم بعد دراسة متخصصة في اللغة الإنجليزية. وعندما اندلعت الحرب مجددا في أبريل نيسان 2023، عادت إلى دارفور، ثم استقرت لاحقا في الفاشر.

وبعد ستة أشهر من الغارات الجوية على المدينة، دمرت قذيفة منزلها وقتلت جميع أفراد الأسرة التي تسكن في المنزل المجاور. ففرت إلى تشاد مع طفليها الصغيرين وبدأت العمل في مخيم إيريديمي للاجئين.

وقالت منى "تركنا والدنا وبقية أفراد العائلة هناك". وقبل مغادرتها، كان أخوها بخيت مرسال يساعدها وأسرتها الصغيرة، إذ كان يجلب لها الكتب ويحاول أن يبعد تركيزهم عن الحرب بأخذهم إلى أماكن مختلفة.

وأوضحت "قدم لنا كل الدعم ولم يدخر جهدا، حتى لا نشعر بثقل الحرب".





وبعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر في أكتوبر تشرين الأول 2025، شاهدت منى شقيقها في مقطع مصور جرى تداوله عبر الإنترنت ومجموعات ​واتساب، وهو ينزف في الرمق الأخير من الحياة، وبهذه الطريقة علمت بوفاته.

بقي هناك وحيدا... ​كان آخر ما وصلنا عنه هو ذلك الفيديو

منى محمد





* خديجة عيسى (35 عاما) شاهدت ⁠شقيقها يقتل

فرت خديجة عيسى من الفاشر، برفقة شقيقتها منازل وأفراد أسرتيهما، في 26 أكتوبر تشرين الأول، خلال الهجوم الأخير لقوات الدعم السريع على المدينة.





وقالت إنها شاهدت مقاتلين من قوات الدعم السريع يطلقون النار ويقتلون الرجال والنساء والأطفال في الشوارع. وأضافت أن المقاتلين اقتحموا منزلها واستولوا على الملابس والأحذية والهواتف المحمولة.

وخلال خروجهم من المدينة، ذكرت أن عائلتها أُوقفت واحتُجز أفرادها رهائن لمدة خمسة أيام. وخلال تلك الفترة، قالت إن أحد قادة الدعم السريع، المعروف باسم أبو لولو، قدم نفسه لهم ثم أمطرهم بعبارات عنصرية.

وقالت خديجة "أخذوا أسرى وقتلوا أطفالا صغارا ​ونساء حوامل".

وأضافت أنها شاهدت أبو لولو وهو يقتل أخاها مبارك هارون الذي كان يبلغ من العمر 30 عاما. وعندما حاولت منعه من إطلاق النار، دفعها أرضا واعتدى عليها بالضرب.

وفي تلك الليلة، قالت إنها وشقيقتها تمكنتا من العثور على طريق للهرب وغادرتا ​مع بعض أطفالهما.

فقدنا بقية أبنائنا... لا نعرف ما إذا هم على قيد الحياة أم ماتوا؟

خديجة عيسى





* إبراهيم علي (26 عاما) شاهد إعدام صديقه المقرب أمام الكاميرا

التقى إبراهيم بصديقه المقرب فاتح مختار خلال يوم التسجيل بجامعة نيالا في ولاية جنوب دارفور. وقال إن مختار الذي لم تكن الابتسامة تفارق وجهه هو من علمه كرة الطائرة.

وعندما اندلعت الحرب في 2023، عاد علي ومختار إلى عائلتيهما في الفاشر وظلا يلتقيان بانتظام في المدينة.

وذكر علي أنه عندما بدأ قصف قوات الدعم السريع للفاشر في الصباح الباكر من يوم 26 أكتوبر تشرين الأول، لم يكن يفهم ما الذي يجري. وركض في الشوارع مع زوجته وابنته الصغيرة وسط القصف محاولا العثور على طريق للخروج.

وقال "كانوا يطلقون الرصاص من حولنا".

وفي نهاية المطاف، انضم هو وعائلته إلى مجموعة من النساء الهاربات من القتال. وقال إن المجموعة تعرضت للتوقيف عدة مرات من قبل مقاتلي الدعم السريع. ⁠وأضاف أن المقاتلين ضربوهم ​واستولوا على مدخراته ووثائق هويته. وذكر أن أحد المقاتلين أطلق رصاصة قرب صدغه، مما تسبب له في تلف دائم بحاسة السمع.

وفي وقت لاحق، وفي مخيم تولوم للاجئين في تشاد، عرض مراسل من رويترز على ​إبراهيم مقطع فيديو لهجوم نفذته قوات الدعم السريع ضد مدنيين. وقال إبراهيم إنه علم حينها أن صديقه المقرب قُتل.







ويقدم القائد بقوات الدعم السريع، أبو لولو، نفسه أمام الكاميرا قبل أن يصوب سلاحه نحو ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية ويجبرهم على ترديد شعارات قوات الدعم السريع. وكان مختار يرتدي قميصا أزرق ويحاول التفاوض مع أبو لولو، قبل أن يُقتل بالرصاص.

وقال علي عن مختار "لم يكن لهذا الرجل أي علاقة بالجيش أو السياسة. كان مهتما ​فقط بالفلسفة والتعليم... وبالكتب والروايات".

تهرب مني الكلمات. هذا أبشع ما رأيته في حياتي



