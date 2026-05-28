تقرير: انفجارات قرب مدينة بندر عباس الساحلية الإيرانية

أفاد تقرير إعلامي إيراني بوقوع انفجارات جديدة في جنوب إيران.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء صباح اليوم الخميس، أن ثلاثة انفجارات سُمعت شرق مدينة بندر عباس على مضيق هرمز.

وأضاف التقرير أن سبب الانفجارات وموقعها الدقيق لا يزالان غير واضحين، مشيرا إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وتعد بندر عباس عاصمة محافظة هرمزجان، وتعتبر أحد أهم المراكز العسكرية الإيرانية في منطقة الخليج.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت مؤخرا بوقوع انفجارات في المنطقة عقب تبادل لإطلاق النار ليلا مع الجيش الأمريكي.

وشنت الولايات المتحدة هجمات استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، فيما هاجمت إيران سفنا عسكرية أمريكية بصواريخ وزوارق سريعة، ولا يزال غير واضح أي طرف بدأ إطلاق النار أولا.