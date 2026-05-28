الصومال يستعرض إصلاحاته الاقتصادية خلال اجتماع وزراء المالية الأفارقة في برازافيل

استعرض وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي، الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الفيدرالية، خلال مشاركته في الجلسة العامة لوزراء المالية الأفارقة ضمن أعمال الاجتماع السنوي لـبنك التنمية الإفريقي المنعقد في العاصمة الكونغولية برازافيل.

وناقش الاجتماع، أداء البنك وخططه الاستثمارية المستقبلية، إلى جانب تجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي (ADF-17)، فيما استعرضت الدول المشاركة أولوياتها التنموية والاستثمارية.

وأكد وزير المالية - في كلمة خلال الاجتماع - أن الحكومة الصومالية حققت تقدما ملموسا في مسار الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما في مجالات تنمية الإيرادات المحلية وتعزيز أنظمة الإدارة المالية. وفق وكالة (صونا).

ودعا إلى زيادة تمويل مشروعات التنمية في الصومال، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتوسيع الفرص الاقتصادية للمواطنين.