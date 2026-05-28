وفاة ثانية جراء حادث تسرب كيميائي في مصنع بواشنطن ولا آمال في العثور على مفقودين

أكدت السلطات في ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة، الأربعاء، وفاة ثانية عقب حادث صناعي نجم عن انفجار خزان يحتوي على مواد كيميائية في مصنع للورق، مع عدم توقع وجود ناجين.

وكان قد تم تأكيد وفاة شخص يوم الثلاثاء بعد انفجار خزان يحتوي على "سائل أبيض"، وهو محلول كيميائي يستخدم لتفتيت رقائق الخشب وتحويلها إلى لب، في مصنع بمدينة لونجفيو قرب حدود ولاية واشنطن مع أوريجون.

وقالت السلطات المحلية، الأربعاء، إن أحد الموظفين الثمانية الذين تم إنقاذهم يوم الثلاثاء توفي متأثراً بإصاباته، بينما لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين ويُفترض أنهم لقوا حتفهم، لترتفع الحصيلة المتوقعة إلى 11 قتيلاً.

وقال رئيس هيئة الإطفاء في مقاطعة كالويتز سكوت جولدشتاين في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "أعلنا صباح اليوم انتقال هذه الحادثة من مرحلة الإنقاذ إلى مرحلة الانتشال".

وأضاف جولدشتاين أن سبعة من الموظفين المصابين ما زالوا في المستشفى، بينما عاد أحد رجال الإطفاء المصابين إلى منزله.

وقال حاكم الولاية بوب فيرجسون: "نستعد لاحتمال أن تكون هذه أسوأ كارثة صناعية في تاريخ ولاية واشنطن الحديث".

وقالت السلطات المحلية في بيان مشترك مع الشركة إن عمليات التنظيف تعطلت بسبب "مخاوف تتعلق بسلامة الهيكل الإنشائي للخزان المتضرر"، إلا أن كمية السائل المتبقية في الخزان أقل مما كان يعتقد سابقا، ما يسمح باستئناف عمليات الانتشال بحذر.

ويقع المصنع بجوار نهر كولومبيا الذي يفصل بين ولايتي واشنطن وأوريجون. ووفقا لفرق الإطفاء، تسرب جزء من "السائل الأبيض" إلى النهر أثناء الحادث، وأكدت العينات وجود تلوث، لكن لم يكن هناك في البداية خطر على إمدادات مياه مدينة لونجفيو.