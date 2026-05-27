كمبوديا تحكم على 6 صينيين بالسجن مدى الحياة في قضية مقتل طالب كوري مرتبط بعمليات احتيال

أصدرت محكمة كمبودية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن مدى الحياة على 6 مواطنين صينيين يقفون وراء عملية احتيال عبر الإنترنت؛ وذلك لإدانتهم بقتل طالب من كوريا الجنوبية.

وأدانت محكمة مقاطعة كامبوت الستة، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و54 عاما، بتهمة القتل العمد المقترن بالتعذيب والوحشية، فضلا عن الاحتيال.

ولا تطبق كمبوديا عقوبة الإعدام.

وعُثر على جثة بارك مين، 22 عاما، في مقاطعة كامبوت في أغسطس 2025، بعد أن تم استدراجه بحسب التقارير إلى كمبوديا وإجباره على العمل في مركز للاحتيال قبل أن يُقتل، وظهرت على جثته علامات تعذيب.

وأثارت وفاة بارك غضبا عارما في كوريا الجنوبية، ما أدى إلى ضغوط دبلوماسية مكثفة من المسئولين الكوريين الجنوبيين على رئيس الوزراء هون مانيت لقمع عمليات الاحتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت، والمسئولة عن جريمة القتل، فضلا عن جرائم أخرى.

وبدأت المحاكمة في 6 مايو الجاري، وفقا لبيان صادر عن المحكمة شاركه وزير الإعلام نيث فيكترا.