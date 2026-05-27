إصدار طابع تذكاري احتفالا بالذكرى الثمانين لتأسيس الجمهورية الإيطالية

أطلقت إيطاليا طابعا تذكاريا بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجمهورية الإيطالية.

ويظهر الطابع التذكاري فتاة مبتسمة على الصفحة الأولى لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، وتعد هذه هي الصورة التي انطبعت صورتها بالأذهان بعد استفتاء عام 1946.

وقدم الطابع التذكاري اليوم إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا للاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الجمهورية في الثاني من يونيو من قبل وزير المشاريع والصناعة الإيطالية أدولفو أورسو.

وشهد الثاني من يونيو عام ١٩٤٦ ميلاد الجمهورية الإيطالية ولاحقا ميلاد الدستور الإيطالي، ولأول مرة، شاركت النساء في الانتخابات حيث كانت لحظة تاريخية، وبالتالي لحظة تغيير جذري.

وكانت المرأة التي التقطت لها الصورة هي آنا إيبرتي، وتجسد فرحة ما بعد الاستفتاء حيث دعي الإيطاليون وقتها للتصويت لصالح نظام ملكي أو جمهوري، ولم تكن لتتخيل أن يصبح وجهها رمزا لأجيال و كانت تبلغ من العمر 24 عاما.



