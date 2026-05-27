الرئيس الصومالي يؤكد رفض بلاده القاطع لأي وجود إسرائيلي على أراضيه

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، رفض بلاده القاطع لأي وجود إسرائيلي على الأراضي الصومالية، مجددا موقف الدولة الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن ذلك جاء في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، عقب أدائه صلاة عيد الأضحى في مسجد التضامن الإسلامي بالعاصمة مقديشو، حيث تطرق إلى المزاعم المتداولة بشأن افتتاح سفارة لما يعرف بـ"أرض الصومال" في القدس المحتلة، مقابل الحديث عن افتتاح بعثة دبلوماسية إسرائيلية في هرجيسا.

وأكد الرئيس الصومالي أن حكومة بلاده ترفض بصورة قاطعة أي خطوات أو تحركات تمس سيادة ووحدة أراضي البلاد، مشددا على أن ما يتم تداوله بشأن إقامة علاقات أو فتح بعثات دبلوماسية مع إسرائيل لا يمثل جمهورية الصومال الفيدرالية ولا يحظى بأي شرعية قانونية أو سياسية.

وأشار إلى أن الشعب الصومالي، المعروف بتمسكه بالقيم الإسلامية ومكانته في خدمة القرآن الكريم، يقف إلى جانب القضايا العادلة للأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الصومال يرفض السياسات التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني أو تمس مقدسات المسلمين.

كما شدد محمود على رفض جمهورية الصومال الفيدرالية القاطع لأي شكل من أشكال التقارب أو التعامل مع إسرائيل، مؤكدا أن أي تحركات أو اتصالات في هذا الإطار تُعد مرفوضة ومدانة، ولا تمثل الدولة الصومالية أو مواقفها الرسمية، مجددا التزام الصومال بمواقفه التاريخية والثابتة الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.