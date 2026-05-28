 غارات إسرائيلية لا تتوقف على جنوب لبنان.. شهداء ودمار واسع في النبطية وصور
الخميس 28 مايو 2026 12:39 ص القاهرة
غارات إسرائيلية لا تتوقف على جنوب لبنان.. شهداء ودمار واسع في النبطية وصور

بيروت - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 27 مايو 2026 - 11:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مايو 2026 - 11:56 م

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تصعيده العنيف على مناطق جنوب لبنان، حيث شن سلسلة غارات استهدفت بلدات رشاف وكفرا والغندورية في قضاء بنت جبيل، فيما تعرضت مدينة صور لغارتين جويتين متتاليتين، وسط حالة من التوتر والخوف بين الأهالي.

وفي النبطية، شهدت المدينة وبلداتها المحيطة موجة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى سقوط شهداء وإلحاق دمار كبير بالمباني السكنية والمؤسسات التجارية. وتركزت الغارات على أحياء الصالحية وكسار زعتر وكفرجوز، كما استهدفت غارة بلدة زبدين ودمرت مبنى قرب مطبعة جواد، فيما أدت غارة على بلدة حبوش إلى استشهاد شقيقين بعد استهداف المبنى السكني الذي كانا بداخله.

وامتدت الغارات لتطال بلدات كفرتبنيت وكفرصير وقعقعية الجسر ويحمر الشقيف وعدشيت، بالتزامن مع قصف مدفعي طال محيط مدينة النبطية، بينما تعرضت أطراف النبطية الفوقا لموجة غارات عنيفة. كذلك استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق كفررمان – الجرمق، قبل أن تعاود القوات الإسرائيلية قصف الموقع مرة ثانية أثناء محاولة المسعفين التقدم نحو السيارة المستهدفة.


