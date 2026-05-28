الدفاع العراقية تعلن مقتل إرهابيين خلال عملية أمنية نوعية في كركوك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل عدد من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية نفذتها قوات من الفرقة الحادية عشرة التابعة للجيش العراقي في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن قطعات الجيش العراقي، بإسناد من القوات الخاصة، واصلت تنفيذ مهامها في ملاحقة فلول الإرهاب وتجفيف منابعه، حيث تمكنت قوة مشتركة ضمن قاطع الفوج الثاني للواء المشاة 44 التابع للفرقة الحادية عشرة من تنفيذ عملية أمنية نوعية استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة.

وأضاف البيان، أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، فضلًا عن تدمير وتفجير عدد من المضافات التي كانت تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ ومراكز للدعم اللوجستي.

وأكدت وزارة الدفاع العراقية، استمرار جهودها في تعقب العناصر الإرهابية والقضاء عليها، مشددة على عدم السماح بتهديد أمن واستقرار البلاد، بالاعتماد على الجهد الاستخباري والدعم المتواصل من المواطنين العراقيين.