المسجد الحرام يستقبل الحجاج في يوم النحر بالورد والبخور

استقبل المسجد الحرام، اليوم الأربعاء، جموع الحجاج القادمين لأداء طواف الإفاضة في يوم النحر، وسط أجواء إيمانية اتسمت بالسكينة والطمأنينة، وروائح الورد والبخور التي ملأت أروقة الحرم المكي.

وانتشرت فرق الاستقبال التابعة للهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عند الأبواب والمداخل، حاملة المبخرات والورود الطبيعية لتعطير الممرات واستقبال ضيوف الرحمن، إلى جانب العبارات الترحيبية التي بُثت بعدة لغات عبر شاشات المسجد الحرام والعناصر الميدانية المشاركة في التنظيم.

وشهدت أروقة المسجد الحرام تكثيفًا لأعمال النظافة والتعقيم على مدار الساعة، بهدف الحفاظ على جاهزية المواقع المخصصة لاستقبال ملايين الحجاج خلال يوم النحر.

كما سخّرت الهيئة فرق الإرشاد المكاني المنتشرة في الممرات والساحات لتوجيه الحجاج ومساعدتهم، إضافة إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات شملت مراكز العناية بالضيوف، وحفظ الأمتعة، والخدمات المساندة، بما يضمن راحة الحجاج أثناء أداء مناسكهم. وفق وكالة (واس).

وعكست الأجواء التنظيمية والخدمية في المسجد الحرام حجم الجهود التي تبذلها مختلف الجهات العاملة بالمملكة، لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال منظومة تشغيلية وإنسانية متكاملة تعمل على مدار الساعة لتوفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام.



