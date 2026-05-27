بوتين يبدأ زيارة رسمية إلى كازاخستان تستمر 3 أيام

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى كازاخستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام؛ في خطوة تعكس مستوى العلاقات المتنامي بين موسكو وأستانا.

واستقبل الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الرئيس الروسي في العاصمة "أستانا".. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان لقاء ثنائيا، يعقبه غداء ودي غير رسمي.

وفي السياق، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف - وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إن زيارة بوتين الحالية تُعد ثاني زيارة دولة له إلى كازاخستان، على خلاف الأعراف البروتوكولية المعتادة التي تقتصر عادة على زيارة دولة واحدة خلال الولاية الرئاسية.

وأوضح أوشاكوف أن تنظيم الزيارة بهذا المستوى جاء بناء على مقترح من الجانب الكازاخستاني، بهدف التأكيد على المستوى "غير المسبوق" للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت الرئاسة الروسية (الكرملين) قد أعلنت - أمس - أن بوتين كتب مقالًا بعنوان "روسيا وكازاخستان: تحالف في قلب أوراسيا" قبيل زيارته الرسمية إلى كازاخستان، أكد فيه استعداد موسكو لمواصلة تطوير علاقاتها التحالفية متعددة الأوجه مع أستانا.

وأشار الرئيس الروسي - في مقاله - إلى أن بلاده تُكن تقديرًا كبيرًا لكازاخستان، في ظل ما تتمتع به من نظام سياسي فعّال واقتصاد مستقر يشهد نموا متسارعا، مضيفا أن التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة يشهد تطورًا ملحوظًا، موضحًا أن أكثر من 80% من صادرات النفط الكازاخستانية إلى الأسواق العالمية تمر عبر الأراضي الروسية بفضل مشروع خط أنابيب بحر قزوين.