قائد الجيش الألماني: الناتو يشعر بالقلق إزاء حوادث الطائرات المسيرة في دول البلطيق

قال رئيس هيئة أركان الجيش الألماني كارستن بروير، إن حوادث الطائرات المسيرة الأخيرة في دول البلطيق أثارت مخاوف لدى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال بروير، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، في تصريحات أدلى بها على هامش "قمة الطائرات المسيرة" التي عقدت في العاصمة اللاتفية ريجا اليوم الأربعاء، إنه لمس هذا القلق من الجانب اللاتفي وفي ألمانيا، وكذلك خلال اجتماعات حلف الناتو الأخيرة.

وتجاور إستونيا ولاتفيا وليتوانيا روسيا وحليفتها بيلاروس. وخلال الأسابيع الأخيرة، دخلت طائرات مسيرة أوكرانية، أطلقت ضمن هجمات على أهداف في شمال غرب روسيا، المجال الجوي لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بشكل متكرر، وسقطت في بعض الحالات.

واتهمت موسكو، دول البلطيق بالمشاركة جزئيا في هذه الهجمات، معتبرة أنها تدعم الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة وتتيح استخدام مجالها الجوي وأراضيها لهذا الغرض، بل وهددت لاتفيا علنا باتخاذ إجراءات انتقامية.

ورفضت حكومات تالين وريجا وفيلنيوس الاتهامات الروسية ووصفتها بأنها أكاذيب، كما أدانت التهديدات الصادرة من موسكو، وهو الموقف ذاته الذي تبناه كل من الاتحاد الأوروبي والناتو.

واعتبر بروير، الذي شارك في حلقة نقاشية على هامش قمة الطائرات المسيرة، أن الاتهامات الروسية تمثل هجوما هجينا.

وقال بروير "نحن في حالة لا تعد سلاما تاما لكنها ليست حربا بعد أيضا"، مضيفا أن جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) معرضة للهجمات الهجينة.

وأكد بروير، أن الوسيلة الوحيدة للتصدي لذلك هي "المعلومات، المعلومات، المعلومات".

وقال بروير "بالمعلومات وحدها نستطيع كشف الحقائق وتوضيح النوايا الحقيقية الكامنة وراءها".