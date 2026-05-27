برلمان المجر يصوت لصالح البقاء في المحكمة الجنائية الدولية

صوت برلمان المجر، اليوم الأربعاء، لصالح البقاء في المحكمة الجنائية الدولية، ليلغي قرار الحكومة السابقة برئاسة فيكتور أوربان لصالح الانسحاب من المحكمة.

وكانت حكومة أوربان، قد أعلنت العام الماضي، أن المجر ستغادر المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة العالمية الوحيدة الدائمة في العالم المعنية بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، بعد فترة قصيرة من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تمت على الرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضده بسبب ارتكاب جرائم حرب تتعلق بحرب إسرائيل في قطاع غزة.

وانتقدت المحكمة ومنظمات دولية أخرى، حكومة أوربان لإخفاقها في احتجاز نتنياهو، واتهم أوربان، المحكمة بأنها تصبح " محكمة سياسية".

وكان من المقرر أن يدخل قرار انسحاب المجر من المحكمة حيز التنفيذ في الثاني من يونيو المقبل.

وجاء في مشروع القانون الذي يهدف للإلغاء القرار، الذي قدمه رئيس الوزراء بيتر ماجيار أنه من أجل الحفاظ على السلام الدولي وحماية حقوق الانسان "من الضروري محاسبة الذين يرتكبون الجرائم الأكثر خطورة أمام هيئة قضائية دولية".

وأضاف المشروع: "من أجل تحقيق ذلك، من الضروري الإبقاء على مشاركة المجر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".