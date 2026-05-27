أعلنت الهيئة السعودية للمياه، أن كميات المياه الموزعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ الأول حتى التاسع من ذي الحجة، تجاوزت 7.2 ملايين متر مكعب، فيما بلغ إجمالي المياه الموزعة خلال يوم عرفة وحده 828,113 مترًا مكعبًا، بالتزامن مع توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، ضمن منظومة متكاملة تواكب ذروة الطلب بكفاءة وموثوقية عالية.

وأوضحت الهيئة حسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الفرق الفنية والمخبرية أجرت منذ بداية ذي الحجة حتى نهاية يوم التاسع أكثر من 44,236 فحصًا مخبريًا في مختلف المواقع التشغيلية، فيما نُفذ خلال يوم عرفة وحده 4,978 فحصًا مخبريًا؛ للتحقق من جودة المياه وسلامتها والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والتشغيلية المعتمدة.

وأكدت استمرار أعمال منظومة المياه وفق خطط تشغيلية مترابطة تغطي مراحل الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، مدعومة بأنظمة رقابية وتقنية متقدمة تتابع مؤشرات الأداء ومعدلات الإمداد على مدار الساعة؛ لضمان استمرارية الخدمة وتعزيز موثوقيتها خلال أيام عيد الأضحى والتشريق.

وأضافت الهيئة أن أعمال المواءمة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة مستمرة؛ لدعم أمن الإمداد المائي وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.