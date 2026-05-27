مستشار الأمن القومي العراقي: نبذل جهدا لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تبذل جهدا لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وثمن الأعرجي، خلال لقائه اليوم في العاصمة الروسية موسكو أمين عام مجلس الأمن القومي الروسي سيرجي شويجو، مواقف الدول الداعمة لإنهاء الحروب والصراعات وفي مقدمتها روسيا.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحفي، أن الأعرجي نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجرى بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بغداد وموسكو في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات.

كما جرى مناقشة أوضاع إرهابيي داعش الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق، ومن بينهم 147 عنصرا ممن يدعون أنهم من الجنسية الروسية.

وبدوره، أعرب شويجو، عن "تطلع موسكو واستعدادها لاستمرار وتعزيز التعاون مع العراق، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية عقد اللجنة العراقية الروسية المشتركة جولة جديدة من اللقاءات، لمناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.