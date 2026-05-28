34 عملية لـ«حزب الله» ضد قوات وآليات إسرائيلية الأربعاء

أعلن "حزب الله" تنفيذ 34 عملية، الأربعاء، ضد قوات وآليات إسرائيلية، منها 17 عملية في بلدة زوطر الشرقيّة بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، إضافة لعمليتين ضد منصّة "القبة الحديديّة" بشمال إسرائيل، محققا فيها "إصابة مؤكدة".

وذكر الحزب، في بيانات منفصلة، أن تلك العمليات جاءت "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين".

وقال إن العمليات تأتي في إطار تصدّيه "لتوغّل جيش العدوّ الإسرائيليّ باتّجاه بلدة زوطر الشرقيّة".

ويأتي هذا الكم من العمليات وسط استمرار الجيش الإسرائيلي في عمليات توغل بجنوب لبنان، حيث يهدم ويفجر خلالها مئات المنازل والمباني ويهاجم لبنانيين يزعم أنهم عناصر في "حزب الله".

** دبابات ميركافا

واستهدف الحزب في زوطر الشرقية 6 دبابات ميركافا شملت "دبّابة عند بستان زطّام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة"، و"دبّابتَين في الحارة الشرقيّة للبلدة، بصواريخ موجّهة حقّقت إصابة مؤكّدة".

وشملت أيضا استهداف "دبابة ميركافا بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة، وحققّت إصابة مؤكّدة"، و"دبّابتين عند الخزان بمحلّقتَي أبابيل الانقضاضيّة، وشوهدت إحداهما تحترق، وتدخّلت على إثرها مروحيّة معادية لإخلاء الإصابات".

** تجمعات لآليات وقوات

وشملت العمليات استخدام "صواريخ نوعية وقذائف المدفعيّة وصواريخ ثقيلة ومسيرات" في 7 هجمات ضد تجمعات لآليات وقوات إسرائيلية بعدة مناطق في زوطر الشرقيّة ضمت محيط مجرى نهر الليطاني والمجمّع الثقافي، وتلّة الخزّان، حيث حقق في بعضها "إصابات مؤكّدة".

كما اشتبك عناصر الحزب مع قوّات إسرائيلية "من مسافة صفر عند المجمّع الثقافيّ في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وأجبروا العدوّ على التراجع ليعمد بعدها إلى تنفيذ أحزمة ناريّة في المنطقة".

** آليات

وذكر الحزب أن عملياته التي نفذها الأربعاء، في بلدة زوطر الشرقيّة، شملت استهداف "آليّة نميرا بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحققّت إصابة مؤكّدة".

كما استهدف الحزب "جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقق إصابة مؤكّدة"، إضافة إلى "آليتَي جاك هامر تابعتين لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر، بمحلّقتَي أبابيل الانقضاضيّة وحققّ إصابات مؤكّدة".

** بلدات أخرى

عناصر الحزب استهدفوا أيضا في 5 عمليات بالصواريخ وقذائف المدفعية "تجمّعات لقوّات جيش العدوّ الإسرائيليّ ومربض مدفعية" في محيط بلدة العديسة في قضاء مرجعيون بالنبطية، وحقّقوا في بعضها "إصابات مؤكّدة".

كما قصفوا بصواريخ نوعيّة "الموقع المستحدث للجيش الإسرائيلي عند تلّة العويضة" الواقعة بين بلدات كفركلا والعديسة والطيبة جنوب لبنان.

إضافة إلى قصف تجمّع لآليّات وجنود إسرائيليين عند "تلّة العويضة" بمسيّرة انقضاضيّة.

وفي بلدة العديسة، أعلن الحزب أن مقاتليه استهدفوا عبر عمليتين، تجمعات لآليات إسرائيلية بـ4 مسيرات انقضاضية.

واستهدفوا أيضا "تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ" في بلدة دبل بقضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، بمسيّرة، إضافة إلى خيمة جنود إسرائيليين في بلدة الناقورة بقضاء صور (جنوبا)، بمسيّرة.

وشملت الاستهدافات قصفا صاروخيّا لتجمّع لآليّات وقوات إسرائيلية في بلدة رب ثلاثين بقضاء مرجعيون.

** شمال إسرائيل

وفي معسكر غابات الجليل شمال إسرائيل، استهدف الحزب "تجمّعًا لجنود إسرائيليين بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة"، إلى جانب "آليّة هندسيّة تابعة للجيش بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقق إصابة مؤكّدة".

كما استهدف الحزب، في عمليتين منفصلتين، منصّة القبّة الحديديّة التابعة للجيش الإسرائيلي في موقع جلّ العلام شمال إسرائيل، "بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقق إصابة مؤكّدة".

وأعلن أيضا استهداف مقاتليه تجمّعا لآليّات وقوات في موقع "هضبة العجل" شمالي إسرائيل، بمسيّرة انقضاضيّة.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق فوري بشأن ما ورد في بيانات الحزب، لكن ذلك يأتي بينما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن سقوط عدد من المسيرات المفخخة في منطقة عسكرية شمالا، وادعت أن "حزب الله" أطلق المسيرات من لبنان.

وتنفذ إسرائيل خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

ويرد "حزب الله" على هذه الخروقات بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت المسيرات التي يستخدمها "حزب الله"، تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها.

ومنذ 2 مارس تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3269 قتيلا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.