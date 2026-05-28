الرئيس الصومالي يؤكد رفض أي وجود إسرائيلي على أراضي بلاده ودعمه للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء، رفض بلاده القاطع لأي وجود إسرائيلي على الأراضي الصومالية، مجددا موقف الصومال الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس الصومالي - في كلمة ألقاها بمسجد "التضامن الإسلامي" بالعاصمة مقديشو - إن الحكومة الفيدرالية ترفض بصورة قاطعة أي خطوات أو تحركات تمس سيادة ووحدة أراضي البلاد؛ في إشارة إلى ما تردد بشأن افتتاح بعثة دبلوماسية لما يعرف بـ"صومالي لاند" في القدس المحتلة، مقابل حديث عن افتتاح بعثة إسرائيلية في هرجيسا.

وشدد على أن ما يتم تداوله بشأن إقامة علاقات أو فتح بعثات دبلوماسية مع إسرائيل لا يمثل جمهورية الصومال الفيدرالية، ولا يحظى بأي شرعية قانونية أو سياسية. وفق وكالة (صونا).

وأشار إلى أن الشعب الصومالي، المعروف بتمسكه بالقيم الإسلامية ومكانته في خدمة القرآن الكريم، يقف إلى جانب القضايا العادلة للأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الصومال يرفض السياسات التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني أو تمس مقدسات المسلمين.

كما شدد على رفض جمهورية الصومال الفيدرالية القاطع لأي شكل من أشكال التقارب أو التعامل مع إسرائيل، مؤكدا أن أي تحركات أو اتصالات في هذا الإطار تعد مرفوضة ومدانة، ولا تمثل الدولة الصومالية أو مواقفها الرسمية، مجددا التزام الصومال بمواقفه التاريخية والثابتة الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.