8 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد 8 لبنانيين، اليوم الخميس، إثر سلسة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، في ثاني أيام عيد الأضحى.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن "العدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق عائلة مدنية بعد استهدافها وهي تحاول النزوح من القرى المهددة الى مكان آمن فجرا على اوتوستراد عدلون محلة النبي ساري بغارة من مسيرة، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص من بينهم أطفال".

وأشارت إلى أن "طائرة بدون طيار (درون) معادية استهدفت دراجة نارية عند طريق المساكن الشعبية - صور، ما أدى إلى سقوط شهيدين"، كما ذكرت أن "غارة بصاروخين استهدفت فجرا، شقة داخل مبنى مؤلف من عدة طبقات في منطقة القياعه في صيدا قبالة جمعية الإسعاف الطبية تقطنها عائلة نازحة من الجنوب، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى عملت فرق الدفاع المدني والاسعاف على نقلهم إلى مستشفيات المدينة".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء ضرب ما وصفها ببنية تحتية لحزب الله حول مدينة صور، وذلك عقب إصداره أمرًا لسكان مبانٍ بالإخلاء في المدينة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش للعمل ضده بقوة".

وأضاف البيان، الذي أُرفق بخرائط تم تحديد عدد من المباني فيها باللون الأحمر: "أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله. حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاؤها فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

في المقابل، قال حزب الله إن أفراده استهدفوا بدرونز انقضاضية تجمعا لجيش الاحتلال في تلة العويضة وموقع هضبة العجل وبمحيط بلدتَي العديسة وزوطر الشرقية جنوب لبنان.

وأعلن الحزب تنفيذ 34 عملية، أمس الأول، ضد قوات وآليات إسرائيلية، منها 17 عملية في بلدة زوطر الشرقية بمحافظة النبطية، إضافة إلى عمليتين ضد منصة القبة الحديدية في شمال إسرائيل، محققا إصابة مؤكدة.

وذكر الحزب في بيانات منفصلة أن تلك العمليات جاءت ردا على خرق جيش الاحتلال وقف إطلاق النار، والاعتداءات التي استهدفت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن شهداء وجرحى.

كما قال حزب الله إن هجماته تأتي في إطار تصديه لتوغل جيش الاحتلال باتجاه بلدة زوطر الشرقية.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل مجندة وإصابة جنديين بانفجار درون مفخخة أطلقها "حزب الله" على مستوطنات شمال إسرائيل أمس الأربعاء، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتنفذ إسرائيل خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل والممدد حتى مطلع يوليو المقبل. ويرد "حزب الله" على هذه الخروقات بصواريخ وطائرات درونز تستهدف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت الدرونز التي يستخدمها "حزب الله"، تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3269 شهيدا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.