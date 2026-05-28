الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قاعدة أمريكية ردا على الضربات ضد إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية، اليوم الخميس، في رد على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على جنوب البلاد.

وقال بيان للحرس الثوري نقله التلفزيون الإيراني الرسمي إنه "في أعقاب العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي الغازي صباح اليوم على موقع في محيط مطار بندر عباس باستخدام قذائف جوية، تم عند الساعة 4:50صباحا استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي كانت مصدر الهجوم".

ولم ترد تفاصيل عن موقع القاعدة، لكن الكويت، أعلنت صباح اليوم الخميس أنها تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرونز".

وقال الجيش الكويتي في بيان على منصة اكس إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدي لهجمات صاروخية وطائرات درونز معادية".

وأسقط الجيش الأمريكي أربع طائرات درونز إيرانية وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية، وفق ما أفاد مسئول أمريكي أمس الأربعاء، واصفا هذه الإجراءات بأنها "دفاعية بحتة".

وقال المسئول الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية "أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية أربع طائرات درونز هجومية إيرانية شكلت تهديدا حول مضيق هرمز".

وأضاف المسئول أن "القوات الأمريكية قصفت أيضا محطة تحكم أرضية إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة درون خامسة".

وتأتي الضربات الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة أنها شنت ليل الإثنين-الثلاثاء هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام، في ما اعتبره مسئولون أمريكيون بأنه أيضا كان "دفاعا عن النفس".

ويُنظر إلى مثل هذه الضربات على أنها اختبار لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تؤد حتى الآن إلى عودة واسعة النطاق للقتال. ووصف المسئول الأمريكي أمس الإجراءات العسكرية الأخيرة بأنها "مدروسة ودفاعية بحتة وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار".