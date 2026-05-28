وكالة الأنباء الكويتية: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحافي "أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، داعية الجميع للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.



يأتي ذلك، فيما أفادت وكالة "رويترز" فجر اليوم الخميس، بأن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل "تهديدا" للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أيضا عددا من المسيرات الإيرانية التي "شكلت تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية".