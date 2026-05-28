سموتريتش: علينا تدمير 100 مبنى في بيروت مقابل كل مُسيرة يطلقها حزب الله تُصيب جنديا إسرائيليا

حرض وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، على تدمير 100 مبنى في العاصمة اللبنانية بيروت مقابل كل طائرة مسيرة يطلقها "حزب الله" تصيب جنديا إسرائيليا.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت المسيرات التي يستخدمها "حزب الله" تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها.

وأقر مسؤولون إسرائيليون، في الأسابيع الأخيرة، بعجز إسرائيل عن التصدي للمسيرات المفخخة التي يطلقها "حزب الله" على مواقع الجيش والمستوطنات شمالي إسرائيل.

وادعى سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "السبيل الوحيد لحماية الجنود هو تدمير 10 مبان في ضاحية بيروت مقابل كل طائرة مسيرة، و100 مبنى مقابل كل مسيرة تصيب جنديا".

وجاءت تصريحات سموتريتش عقب إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة وإصابة عسكريين، إثر انفجار مسيرة مفخخة أطلقها "حزب الله" على موقع عسكري شمالي إسرائيل.

ويدعي مسؤولون إسرائيليون أن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت خشية التأثير على المفاوضات مع إيران.

ورغم ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي في 7 مايو/ أيار الجاري الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إنه اغتال أحمد غالب بلوط، قائد وحدة "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله".

ورغم وقف إطلاق النار، يواصل الجيش الإسرائيلي التوغل في جنوبي لبنان، حيث يهدم ويفجر مئات المنازل والمباني، ويهاجم لبنانيين يدعي أنهم عناصر في "حزب الله".

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3269 قتيلا و9840 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.