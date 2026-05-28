إيران تتمسك بخطوطها الحمراء في المفاوضات مع واشنطن لإنهاء الحرب

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران تتمسك بمطالبها الأساسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن احتمال إنهاء الحرب.

وقال عزيزي، الذي لا يعتقد أنه يشارك مباشرة في المفاوضات مع واشنطن، إن إيران "لن تتراجع عن خطوطها الحمراء وهي: حق تخصيب اليورانيوم، وامتلاك اليورانيوم المخصب، والسلطة على مضيق هرمز، ورفع العقوبات".

وأضاف عزيزي في منشور على منصة إكس: "من الواضح أن (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، الساعي للخروج من هذا المأزق الاستراتيجي، يتنقل بين إطلاق التهديدات والدعوة إلى اتفاق".

ويعد مستقبل مخزون طهران البالغ نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الرامية لإنهاء النزاع الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير/شباط.

وخلال اجتماع للحكومة الأربعاء، قال ترامب إن القادة الإيرانيين "يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق. وحتى الآن لم ينجحوا في ذلك... نحن غير راضين عنه، لكننا سنصل إلى ذلك".

وأضاف ترامب: "إما أن نصل إلى ذلك أو سنضطر ببساطة إلى إنهاء المهمة".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير، فيما يسري وقف لإطلاق النار منذ أوائل أبريل.