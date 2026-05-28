غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة صور في جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بوقوع مجموعتين من الغارات الإسرائيلية على مدينة صور ومنطقة تقع إلى شرقها صباح اليوم الخميس، حيث استهدفت إحداها مبنى وتسببت باندلاع حريق.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء ضرب ما وصفها ببنية تحتية لحزب الله حول مدينة صور، وذلك عقب إصداره أمرًا لسكان مبانٍ بالإخلاء في المدينة الواقعة في جنوب لبنان.

وزعم اامتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش للعمل ضده بقوة".

وأضاف البيان، الذي أُرفق بخرائط تم تحديد عدد من المباني فيها باللون الأحمر: "أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله. حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاؤها فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

ومنذ الثاني من مارس الماضي، تشن إسرائيل عدواناً موسعاً على لبنان خلف 3213 شهيدا و9737 جريحا إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية لبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق واسعة في جنوبي لبنان، توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود، فيما يستمر الاحتلال في السيطرة على بعض المواقع منذ عقود.